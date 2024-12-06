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Тель-авивский "Маккаби" не смог обыграть аутсайдера. Результаты матчей

Футбол
Сенсации
время публикации: 06 декабря 2024 г., 04:14 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 04:14
Тель-авивский "Маккаби" не смог обыграть аутсайдера. Результаты матчей
AP Photo/Andrew Medichini

Завершился двенадцатый тур чемпионата Израиля по футболу. Тель-авивский "Маккаби" не смог победить аутсайдера и стать единоличным лидером.

Маккаби Бней Райна - Ирони (Тверия) 1:0

Маккаби (Тель-Авив) - Апоэль (Хадера) 2:2

В случае победы "желтые" становились единоличным лидером, но не смогли одолеть аутсайдера.

"Апоэль", несмотря на сенсационный результат, остался на последнем месте.

Эрна Заави открыл счет на 8-й минуте.

"Апоэль" отыгрался на 27-й минуте. Гол забил бывший форвард хайфского "Маккаби" и бакинского "Нефтчи" Годсвей Донио.

На 40-й минуте Идо "Шахар" вывел "Маккаби" вперед.

На 83-й минуте фаворит остался в меньшинстве. Удален Исуф Сиссохо (4 августа перешел из "Бордо").

На 11-й минуте компенсированного времени гости не реализовали пенальти, но сумели отыграться. Не забил бывший форвард "Осера" Ибрагим Сангаре. Добил мяч в сетку Гилад Аврамов.

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