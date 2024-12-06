Список лучших бомбардиров национальных лиг. Израильтянин на восьмом месте
время публикации: 06 декабря 2024 г., 10:58 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 11:01
Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список лучших бомбардиров национальных чемпионатов по состоянию на 1 декабря 2024 года.
Учитываются голы, забитые в этом году.
Лидирует уругваец Мартин Каутеруччо, лучший бомбардир перуанского чемпионата, забивший в матчах за "Спортинг Кристал" 35 голов.
По 34 гола забили швед Виктор Дьокереш (Спортинг, Лиссабон) и китаец Ву Лей (Шанхай Порт).
Лучший бомбардир чемпионата Израиля Дин Давид (Маккаби, Хайфа), забивший 25 мячей, занимает 8-е место.
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