Список лучших бомбардиров национальных лиг. Израильтянин на восьмом месте

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список лучших бомбардиров национальных чемпионатов по состоянию на 1 декабря 2024 года.

Учитываются голы, забитые в этом году.

Лидирует уругваец Мартин Каутеруччо, лучший бомбардир перуанского чемпионата, забивший в матчах за "Спортинг Кристал" 35 голов.

По 34 гола забили швед Виктор Дьокереш (Спортинг, Лиссабон) и китаец Ву Лей (Шанхай Порт).

Лучший бомбардир чемпионата Израиля Дин Давид (Маккаби, Хайфа), забивший 25 мячей, занимает 8-е место.