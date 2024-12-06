НБА. "Трипл-дабл" Дончича и Йокича. Юбилейные победы "Кливленда" и "Далласа"

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" победил "Денвер" 126:114.

Кливленд Кавальерз - Денвер Наггетс 126:114

"Кливленд" первым в НБА одержал 20 побед в этом сезоне и лидирует в Востчной конференции.

Лидер "Денвера" Никола Йокич совершил "трипл-дабл" (27 + 20 подборов + 11 передач).

Вашингтон Уизардс - Даллас Мэверикс 101:137

"Даллас" одержал шестую победу подряд и десятую - в последних 11 матчах.

Лука Дончич сделал "трипл-дабл" (21 + 10 подборов + 10 передач).

Нью-Йорк Никс - Шарлотт Хорнетс 125:101

Центровой "Никс" Карл-Энтони Таунс сделал "дабл-дабл" в десятом матче подряд (27 + 16 подборов).

Торонто Рэпторз - Оклахома-Сити Тендер 92:129