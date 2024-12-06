Рекорд Некаса. 5 очков Ткачука. Дубль Зака Хаймана. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Флорида" переиграла "Филадельфию" 7:5. "Тампа" разгромила "Сан-Хосе" 8:1.
Баффало Сейбрз - Виннипег Джетс 2:3 (овертайм)
Хозяева вели в счете 1:0 и 2:1.
Победную шайбу в овертайме забросил Адам Лоури.
Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер сделал результативную передачу во втором матче подряд.
Каролина Хурикейнз - Колорадо Эвеланш 5:3
Андрей Свечников набрал 4 (1 + 3).
Мартин Некас забил гол и сделал результативную передачу. Он установил рекорд "Каролины" набрал 40 очков (41) за 26 матчей.
Монреаль Канадиенз - Нешвилл Прэдейчез 3:0
По броскам 30:29 ы пльзу "Монреаля". Сэмюэль Монтембо совершил третий шутаут в сезоне
Оттава Сенаторз - Детройт Ред Уингз 2:1
Два гола забил Джош Норрис. Ему дважды ассистировал Дрейк Батерсон.
Филадельфия Флайерз - Флорида Пантерз 5:7
На 55-й минуте хозяева вели в счете 5:4.
5 (1 + 4) очков набрал Мэтью Ткачук (Флорида).
Три результативные передачи сделал Матвей Мичков (Филадельфия).
Тампа-Бей Лайтнинг - Сан-Хосе Шаркс 8:1
Уже на 9-й минуте счет был 4:0.
4 результативных передачи сделал Брейден Пойнт, проводивший 600-й матч в НХЛ.
Еврейский нападающий "акул" Люк Кунин отыграл 14 минут 36 секунд. 4 броска по воротам. Показатель +1 (фантастический показатель при счете 1:8).
Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман отыграл 23 минуты. Показатель -1.
Нью-Йорк Айлендерс - Сиэтл Кракен 2:5
3 (1 +2) очка набрал Винс Данн.
Калгари Флэймз - Сент-Луис Блюз 3:4 (овертайм)
Эдмонтон Ойлерз - Коламбус Блю Джекетс 6:3
Еврейский нападающий "нефтяников" Зак Хайман забросил два гола.