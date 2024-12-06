Рекорд Некаса. 5 очков Ткачука. Дубль Зака Хаймана. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Флорида" переиграла "Филадельфию" 7:5. "Тампа" разгромила "Сан-Хосе" 8:1.

Баффало Сейбрз - Виннипег Джетс 2:3 (овертайм)

Хозяева вели в счете 1:0 и 2:1.

Победную шайбу в овертайме забросил Адам Лоури.

Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер сделал результативную передачу во втором матче подряд.

Каролина Хурикейнз - Колорадо Эвеланш 5:3

Андрей Свечников набрал 4 (1 + 3).

Мартин Некас забил гол и сделал результативную передачу. Он установил рекорд "Каролины" набрал 40 очков (41) за 26 матчей.

Монреаль Канадиенз - Нешвилл Прэдейчез 3:0

По броскам 30:29 ы пльзу "Монреаля". Сэмюэль Монтембо совершил третий шутаут в сезоне

Оттава Сенаторз - Детройт Ред Уингз 2:1

Два гола забил Джош Норрис. Ему дважды ассистировал Дрейк Батерсон.

Филадельфия Флайерз - Флорида Пантерз 5:7

На 55-й минуте хозяева вели в счете 5:4.

5 (1 + 4) очков набрал Мэтью Ткачук (Флорида).

Три результативные передачи сделал Матвей Мичков (Филадельфия).

Тампа-Бей Лайтнинг - Сан-Хосе Шаркс 8:1

Уже на 9-й минуте счет был 4:0.

4 результативных передачи сделал Брейден Пойнт, проводивший 600-й матч в НХЛ.

Еврейский нападающий "акул" Люк Кунин отыграл 14 минут 36 секунд. 4 броска по воротам. Показатель +1 (фантастический показатель при счете 1:8).

Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман отыграл 23 минуты. Показатель -1.

Нью-Йорк Айлендерс - Сиэтл Кракен 2:5

3 (1 +2) очка набрал Винс Данн.

Калгари Флэймз - Сент-Луис Блюз 3:4 (овертайм)

Эдмонтон Ойлерз - Коламбус Блю Джекетс 6:3

Еврейский нападающий "нефтяников" Зак Хайман забросил два гола.