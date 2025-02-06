"Ньюкасл" победил "Арсенал" и вышел в финал Кубка Лиги

Первым финалистом Кубка Лиги стал "Ньюкасл", победивший в ответном матче "Арсенал" 2:0.

В первом матче "сороки" победили с таким же счетом.

Второй финалист определится в противостоянии "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".

"Ньюкасл" в третий раз вышел в финал Кубка Лиги. Второй раз - под руководством Эдди Хау.

"Канониры" были настроены отыграться, но "Ньюкасл", вопреки ожиданиям, не ушел в глухую оборону.

"Ньюкасл": Дубравка, Триппьер, Шер, Ботман (Крафт, 80), Берн, Холл, Мерфи (Уиллок, 80), Тонали (Лонгстафф, 87), Гимараэс (Майли, 90+1), Гордон, Исак (Уилсон, 87).

"Арсенал": Райя, Тимбер (Калафиори, 78), Салиба, Габриэл, Льюис-Поттер, Эдегор (Мерино, 61), Партей (Жоржиньо, 78), Райс, Мартинелли (Нванери, 37), Хаверц, Троссар (Стерлинг, 61).

"Канониры" больше владели мячом (68%), чаще били по воротам 11:10, чаще подавали угловые 13:1. При этом соперники нанесли по 3 точных удара.

На 4-й минуте Исак забил. Гол не засчитан - офсайд.

На 18-й минуте после сильного удара Эдегора мяч попал в штангу.

В ответной атаке хозяева забили. Исак вышел один на один. Райя мяч парировал. Джейкоб Мерфи добил мяч в сетку 1:0.

На 21-й минуте Тросасар мог сравнять счет. Он нанес удар метров с 8. Дубравка мяч отразил.

На 52-й минуте лондонцы организовали мяч в свои ворота. Райя сделал передачу на линию штрафной. Райс проиграл борьбу за мяч. Энтони Гордон удвоил преимущество "сорок" 2:0.