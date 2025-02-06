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Спорт

Еврокубок. "Апоэль" победил "Тюрк Телеком" и вышел в четвертьфинал

Баскетбол
время публикации: 06 февраля 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 07:37
Еврокубок. "Апоэль" победил "Тюрк Телеком" и вышел в четвертьфинал
AP Photo/Kyle Phillips

В последнем матче группового этапа Еврокубка столичный "Апоэль" победил "Тюрк Телеком" (Анкара) 76:66.

Турки были прямыми конкурентами "красных" в борьбе за второе место в группе В.

"Апоэль" занял второе место и вышел в четвертьфинал, где встретится с победителем пары "Гран Канария" - "Рейер"(Венеция).

После 10 минут 19:18 в пользу "красных", 20 - 39:27, 30 - 57:39.

Защитник "Апоэля" Джаред Харпен набрал 21 очко, сделал 5 подборов, 5 передач и 3 перехвата.

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