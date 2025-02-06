Чемпионат Англии. Манор Соломон сделал голевую передачу. "Лидс" победил

В матче тридцать первого тура Чемпионшипа (второй английский дивизион) "Лидс" в гостях обыграл "Ковентри" 2:0.

"Лидс" лидирует, на 5 очков опережая "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед".

Команда Френка Лэмпарда занимает 11-е место.

На 17-й минуте Манор Соломон вывел Йоэля Пиру один на один 0:1.

На 26-й минуте Джейден Богл совершил сольный проход через полполя. Оливер Довин парировал мяч после его удара. Богл добил мяч в сетку 0:2.