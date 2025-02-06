Кубок Италии. Довбик забил. "Рома" проиграла "Милану"

"Милан" вышел в полуфинал Кубка Италии, победив "Рому" 3:1. Два мяча забил Тэмми Абрахам, арендованный "Миланом" у "Ромы".

Соперник "красно-черных" определится в матче "Интер" - "Лацио".

"Милан": Маньян, Уокер, Томори, Павлович, Эрнандес, Фофана, Муса (Соттил 89), Рейндерс, Алехандро Хименес (Леау 59), Абрахам (Сантьяго Хименес 59), Пулишич (Феликс 59).

"Рома": Свилар, Салемакерс (Эль-Шаарави 79), Челик (Ренш 46), Хуммельс (Нельссон 79), Ндика, Анхелиньо, Коне, Паредес (Лоренцо Пеллегрини 46), Пизилли, Дибала, Шомуродов (Довбик 46).

На 16-й минуте Рейндерс пробил издали. Свилар мяч парировал. Эрнандес навесил. Абрахам головой отправил мяч в угол ворот 1:0.

На 23-й минуте Шомуродов пробил издали. Меньян неудачно парировал мяч, который едва не влетел под перекладину.

Через 3 минуты после подачи углового Абрахам едва не забил второй гол. Он опередил вратаря и нанес удар головой. Неточно.

На 30-й минуте римляне едва не отыгрались. Анхелиньо навесил. Пизилли пробил головой. мяч попал в перекладину. Через минуту опасно пробил Дибала. Меньян парировал мяч, летевший в нижний угол.

На 42-й минуте Абрахам вышел один на один 2:0.

На 49-й минуте миланцы подали угловой. Мяч после удара Уокера попал в перекладину.

На 54-й минуте Анхелиньо навесил на дальнюю штангу. Довбик переправил мяч в сетку 2:1.

На 63-й минуте хозяева забили. Офсайд. Гол не засчитан.

На 72-й минуте Жоау Феликс вышел один на один и перебросил мяч через вратаря 3:1.

Через 3 минуты не засчитан гол римлян. Офсайд у Довбика.