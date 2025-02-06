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Гол на последних секундах матча вывел "Реал" в полуфинал Кубка Короля

Футбол
время публикации: 06 февраля 2025 г., 08:52 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 09:00
Победный гол Гонсало Гарсии
AP Photo/Manu Fernandez

Первыми в полуфинал Кубка Короля (Кубка Испании) вышли мадридские "Атлетико" и "Реал".

"Реал" с трудом обыграл "Леганес" 3:2.

"Леганес": Сориано, Нею, Серхио Гонсалес, Настасич, Розье, Альтмира, Оскар Родригес (Чикко, 80), Тапия, Брашанац, Диего Гарсия (де ла Фуэнте, 80), Крус (Раба, 73).

"Реал": Лунин, Менди (Фран Гарсия, 82), Рауль Асенсио, Рамон, Вальверде, Чуамэни, Модрич, Диас, Родриго (Винисиус, 46), Эндрик (Гонсало Гарсия, 82), Гюллер (Себальос, 76).

У "Реала" значительное преимущество (59% владения мячом, 20:16 по ударам, 12:4 по точным ударам, 7:3 по угловым).

При этом хозяева дали бой фавориту.

На второй минуте Диего Гарсия опасно пробил в дальний угол. Лунин в прыжке мяч парировал.

На 14-й минуте Эндрик послал мяч в ближний угол. Сориано мяч отразил. На 18-й минуте Родриго сделал передачу. Лука Модрич ворвался в штрафную и открыл счет 0:1.

На 25-й минуте Эндрик с линии вратарской отправил мяч в сетку 0:2.

На 39-й минуте Хуан Крус реализовал пенальти 1:2.

На 50-й минуте Винисиус Жуниор опасно пробил. Сориано отразил мяч. После подачи углового Винисиус бил головой с двух метров, но не попал в ворота.

На 59-й минуте Хуан Крус сыграл "в стенку" с Брашанацем и нанес удар. Мяч попал в ногу защитника и влетел в нижний угол ворот 2:2.

На 75-й минуте Диас перебросил мяч через вратаря. мяч попал в перекладину ворот хозяев.

На третьей минуте компенсированного времени Браим Диас навесил 20-летний Гонсало Гарсия, проводивший первый матч за "Реал" в этом сезоне, головой забил победный гол 2:3.

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