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Достижение Макэвоя. Победный гол Хаймана. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 06 февраля 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 11:49
Победный гол Хаймана
AP Photo/Nam Y. Huh

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Рейнджерс" одолел "Бостон" 3:2.

Нью-Йорк Рейнджерс - Бостон Брюинз 3:2

После двух периодов "Бостон" вел в счете 2:1.

Две результативные передачи сделал Мика Зибанежад (Рейнджерс).

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс сделал голевую передачу.

Защитник "Брюинз" Чарли Макэвой сделал голевую передачу. В 503матчах в НХЛ он набрал 300 очков (60 + 240).

Чикаго Блэкхоукс - Эдмонтон Ойлерз 3:4 (овертайм)

На 53-й минуте "Эдмонтон" вел в счете 3:1.

Победный гол на 62-й минуте забил еврейский форвард "нефтяников" Зак Хайман.

Лос-Анджелес Кингз - Монреаль Канадиенз 6:3

Две шайбы забросил Кевин Фиала (Кингз).

Три результативные передачи сделал Квинтон Бифелд (Лос-Анджелес). Он во второй игре в этом сезоне набирает 3 очка.

Защитник "Монреаля" Лэйн Хатсон в 56 играх в НХЛ сделал 40 голевых передач.

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