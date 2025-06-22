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Легкая атлетика. Израильтянин Блессинг Африфа завоевал бронзовую медаль в Швейцарии

Знаменитые спортсмены
Легкая атлетика
время публикации: 22 июня 2025 г., 11:07 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 11:07
Легкая атлетика. Израильтянин Блессинг Африфа завоевал бронзовую медаль в Швейцарии
AP Photo/Alessandra Tarantino

В Женеве проходит легкоатлетический турнир Atleticageneve.

Израильтянин Блессинг Африфа занял третье место в беге на 200 метров.

Он преодолел дистанцию за 19.99 секунды.

Блессинг Африфа - победитель молодежного чемпионата мира 2022 года, и молодежного чемпионата Европы 2023 года.

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