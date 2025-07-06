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Дзюдо. Израильтяне завоевали золотую и серебряную медали в Таллинне

Дзюдо
время публикации: 06 июля 2025 г., 15:47 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 15:54
Дзюдо. Израильтяне завоевали золотую и серебряную медали в Таллинне
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Таллинне проходит турнир по дзюдо серии European Open. В нем принимают участие 305 спортсменов из 34 стран.

Вчера израильтяне завоевали 4 медали, сегодня еще две.

Тамар Малька стала победительницей в весовой категории до 48 кг.

Она победила итальянку Анну Йовино, британку Саммер Шоу и француженку Лауру Эcпадинью.

Итай Бибитко (весовая категория до 81 кг) завоевал серебряную медаль.

Он победил голландца Тихо Мухлака, украинца Станислава Корчемлюка, словенца Насе Герковича, Чингиза Саргиналиева (Кыргызстан), итальянца Брайта Маддалони Носу.

В финале израильтянин проиграл украинцу Михайлу Свидраку.

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