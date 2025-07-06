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"Формула-1". Победителем Гран-при Великобритании стал Ландо Норрис

Автомобильные гонки
время публикации: 06 июля 2025 г., 20:10 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 20:10
"Формула-1". Победителем Гран-при Великобритании стал Ландо Норрис
AP Photo/Darko Bandic

Победителем Гран-при Великобритании - этапа чемпионата "Формулы-1" - стал пилот "Макларена" Ландо Норрис.

Вторым финишировал его товарищ по команде Оскар Пиастри.

Немецкий пилот "Заубера" Нико Хюлькенберг впервые за 239 гонок поднялся на подиум.

В общем зачете лидирует Пиастри - 234 очка.

На втором месте Ландо Норрис (226). На третьем месте действующий чемпион Макс Ферстаппен (165).

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