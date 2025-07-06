Томас Мюллер сыграл последний матч за "Баварию"

В четвертьфинале клубного чемпионата мира по футболу "Бавария" проиграла ПСЖ 0:2.

Это был последний матч Томаса Мюллера в составе "Баварии".

Он всю карьеру выступал за мюнхенский клуб.

Томас Мюллер - 13-кратный чемпион Германии, 6-кратный обладатель Кубка Германии, двукратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный победитель клубного чемпионата мира.