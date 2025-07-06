MLS. Месси забил два гола в Монреале

В матче регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" в гостях разгромил "Монреаль" 4:1.

Два гола забил Лионель Месси.

Канадцы вышли вперед после грубейшей ошибки обороны "Интера". Защитник сделал передачу назад, ошибся и вывел Принса Осея Овусу один на один 1:0.

Вскоре гости могли отыграться. мяч после удара Альенде попал в штангу. На 33-й минуте бывший нападающий "Сельты" Тадео Альенде пробил из-за пределов штрафной 1:1. На 40-й минуте Месси с фланга сместился в штрафную и нанес удар в дальний угол 1:2.

В начале второго тайма два голевых момента упустил Овусу.

На 60-й минуте бывший полузащитник "Сампдории" Теласко Сеговия нанес удар в дальнюю "девятку". Мяч от перекладины отскочил в сетку 1:3. Через 2 минуты Месси совершил сольный проход, обыграв несколько защитников и послал мяч в сетку 1:4.