x
06 июля 2025
|
последняя новость: 09:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 июля 2025
|
06 июля 2025
|
последняя новость: 09:44
06 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

MLS. Месси забил два гола в Монреале

Футбол
время публикации: 06 июля 2025 г., 08:35 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 08:35
MLS. Месси забил два гола в Монреале
AP Photo/Brynn Anderson

В матче регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" в гостях разгромил "Монреаль" 4:1.

Два гола забил Лионель Месси.

Канадцы вышли вперед после грубейшей ошибки обороны "Интера". Защитник сделал передачу назад, ошибся и вывел Принса Осея Овусу один на один 1:0.

Вскоре гости могли отыграться. мяч после удара Альенде попал в штангу. На 33-й минуте бывший нападающий "Сельты" Тадео Альенде пробил из-за пределов штрафной 1:1. На 40-й минуте Месси с фланга сместился в штрафную и нанес удар в дальний угол 1:2.

В начале второго тайма два голевых момента упустил Овусу.

На 60-й минуте бывший полузащитник "Сампдории" Теласко Сеговия нанес удар в дальнюю "девятку". Мяч от перекладины отскочил в сетку 1:3. Через 2 минуты Месси совершил сольный проход, обыграв несколько защитников и послал мяч в сетку 1:4.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 июля 2025

Француженки обыграли англичанок. Результаты матчей чемпионата Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 июля 2025

"Реал" победил "Боруссию" и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июля 2025

ПСЖ победил "Баварию" и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июля 2025

Известный футболист потерял сознание за рулем и протаранил забор школы в Москве