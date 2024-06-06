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Плавание. Адам Мараана выполнил олимпийский критерий и повторил рекорд Израиля

время публикации: 06 июня 2024 г., 12:20 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 12:28
Плавание. Адам Мараана выполнил олимпийский критерий и повторил рекорд Израиля
AP Photo/Martin Meissner

Во время соревнований, проходивших в институте Вингейта, Адам Мараана повторил рекорд Израиля на дистанции 100 метров на спине, и выполнил олимпийский критерий.

Он преодолел дистанцию за 53.60 секунды, повторив рекорд, установленный Яковом Тумаркиным в 2017 году.

Олимпийский критерий на этой дистанции составляет 53.74 секунды.

Адам Мараана стал первым израильским арабом. который будет представлять Израиль в олимпийских соревнованиях по плаванию, сообщает ONE.

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