Плавание. Адам Мараана выполнил олимпийский критерий и повторил рекорд Израиля

Во время соревнований, проходивших в институте Вингейта, Адам Мараана повторил рекорд Израиля на дистанции 100 метров на спине, и выполнил олимпийский критерий.

Он преодолел дистанцию за 53.60 секунды, повторив рекорд, установленный Яковом Тумаркиным в 2017 году.

Олимпийский критерий на этой дистанции составляет 53.74 секунды.

Адам Мараана стал первым израильским арабом. который будет представлять Израиль в олимпийских соревнованиях по плаванию, сообщает ONE.