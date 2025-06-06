Израильтяне победили сборную Эстонии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
время публикации: 06 июня 2025 г., 23:53 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 23:53
В матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу израильтяне обыграли эстонцев 3:1.
Норвежцы разгромили сборную Италии 3:0.
Чехия - Черногория 2:0
Эстония - Израиль 1:3
Два мяча забил Дэн Битон, один - Мухамад Абу Фани.
Гибралтар - Хорватия 0:7
Северная Македония - Бельгия 1:1
Норвегия - Италия 3:0
Уэльс - Лихтенштейн 3:0
Ссылки по теме