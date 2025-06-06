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Израильтяне победили сборную Эстонии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

Футбол
время публикации: 06 июня 2025 г., 23:53 | последнее обновление: 06 июня 2025 г., 23:53
Израильтяне победили сборную Эстонии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
AP Photo/Sergei Grits

В матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу израильтяне обыграли эстонцев 3:1.

Норвежцы разгромили сборную Италии 3:0.

Чехия - Черногория 2:0

Эстония - Израиль 1:3

Два мяча забил Дэн Битон, один - Мухамад Абу Фани.

Гибралтар - Хорватия 0:7

Северная Македония - Бельгия 1:1

Норвегия - Италия 3:0

Уэльс - Лихтенштейн 3:0

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