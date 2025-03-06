Сороковая победа "Вашингтона". Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" в овертайме одолел "Рейнджерс" 3:2.

Чикаго Блэк Хоукс - Оттава Сенаторз 3:4 (овертайм)

Победный гол на 46-й секунде овертайма забросил Тим Штуцле. Он набрал очки в 13-й игре подряд.

По две результативные передачи сделали игроки "Оттавы" Дрейк Батерсон и Джейк Сандерсон.

Нью-Йорк Рейнджерс - Вашингтон Кэпиталз 2:3 (овертайм)

Победный гол на 65-й минуте забросил Том Уилсон.

Еврейский защитник "Вашингтона" отыграл 23 минуты 13 секунд. Показатель 0.

Александр Овечкин забросил 885 гол в НХЛ.

"Вашингтон" одержал 40-ю победу в сезоне и набрал 88 очков.

Вегас Голден Найтс - Торонто Мейпл Лифс 5:2

Лос-Анджелес Кингз - Сант-Луис Блюз 2:3 (буллиты)

В этом сезоне "Сент-Луис" участвовал в пяти сериях буллитов, в 4 победил.

Колтон Парайко сделал голевую передачу и набрал 294-е (76 + 218) очко - пятый результат среди защитников "Блюз".