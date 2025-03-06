Юниорский чемпионат мира по хоккею. Израильтяне победили сборную Новой Зеландии
время публикации: 06 марта 2025 г., 07:44 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 07:44
В Мексике продолжается юниорский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3А (спортсмены до 18 лет).
В матче третьего тура израильтяне обыграли сборную Новой Зеландии 9:5.
По броскам 47:17 в пользу сборной Израиля.
Новозеландцы проиграли три матча и, на данный момент, выглядят наиболее вероятными кандидатами на вылет в 3В.
После двух периодов счет был 6:1.
По два гола забили Ариэль Элькин, Таль Бондар и Никита Зицерман.
По разу отличились Шон Казинец, Шалев Грейвз и Ник Угорцин.
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