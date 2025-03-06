Юниорский чемпионат мира по хоккею. Израильтяне победили сборную Новой Зеландии

В Мексике продолжается юниорский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3А (спортсмены до 18 лет).

В матче третьего тура израильтяне обыграли сборную Новой Зеландии 9:5.

По броскам 47:17 в пользу сборной Израиля.

Новозеландцы проиграли три матча и, на данный момент, выглядят наиболее вероятными кандидатами на вылет в 3В.

После двух периодов счет был 6:1.

По два гола забили Ариэль Элькин, Таль Бондар и Никита Зицерман.

По разу отличились Шон Казинец, Шалев Грейвз и Ник Угорцин.