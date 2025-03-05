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Историческая победа "Колорадо". "Миннесота" - "агрессивный гость". Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 05 марта 2025 г., 17:11 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 17:11
Историческая победа "Колорадо". "Миннесота" - "агрессивный гость". Результаты матчей НХЛ
AP Photo/David Zalubowski

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ "Колорадо" забил три шайбы в последние 5 минут игры и разгромил "Питтсбург" 4:1.

Колорадо Эвеланш - Питтсбург Пингвинз 4:1

"Колорадо" одержал 1200-ю домашнюю победу с момента переезда из Квебека.

На 56-й минуте счет был 1:1. Хозяева забили три гола за 4 минуты 1 секунду.

Две шайбы забросил Арттури Лехконен.

Две результативные передачи сделал Нэйтан Маккиннон.

Нападающий Брайан Раст сыграл 620-й матч за "Пингвинз". В юбилейной игре он сделал голевую передачу.

Эдмонтон Ойлерз - Анахайм Дакс 2:6

По 3 результативные передачи сделали Каттер Готье и Джексон Лакомб. Причем, Готье сделал три передачи в первом периоде.

Два гола забил форвард "Дакс" Мейсон Мактэвиш.

Во второй половине первого периода за 6 минут 41 секунду гости забили 4 гола. "Селезни" забили 4 гола в первом периоде впервые с декабря 2023 года.

Леон Драйзайтль забил 392-й гол. Он делит четвертое местос Марком Месье в списке бомбардиров "Эдмонтона".

Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 15 минут 30 секунд. Показатель -1.

Сиэтл Кракен - Миннесота Уайлд 3:4

"Миннесота" одержала 22-ю выездную победу в сезоне - лучший показатель в НХЛ.

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