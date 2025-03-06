НХЛ. Невероятный сэйв Гибсона. Достижения Мактэвиша и Бесера
время публикации: 06 марта 2025 г., 13:23 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 13:29
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Ванкувер Кэнакс" победил "Анахайм Дакс" 3:2.
Две результативные передачи сделал защитник "Кэнакс" Филип Хронек.
Нападающий "Анахайма" Мейсон Мактэвиш сделал результативную передачу и набрал 122-е очко (54 + 68) в матчах НХЛ. Шестой результат в истории "Дакс" для хоккеистов моложе 22 лет.
Брок Бесер сделал результативную передачу и набрал 421 (197 + 224) очко в 533 играх за "Кэнакс". 12-е место в списке бомбардиров "Ванкувера".
Невероятный сэйв совершил голкипер "Анахайма" Джон Гибсон после броска Бесера. Шайба перелетела через вратаря и он поймал ее в ловушку за спиной. Видео эпизода опубликовано в YouTube.
На матче присутствовал знаменитый актер Джейсон Пристли.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 марта 2025