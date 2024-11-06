Два гола в компенсированное время. Израильтянки проиграли сборной Албании

В матче отборочного этапа женского юниорского чемпионата Европы (Лига В) (спортсменки до 17 лет) сборная Израиля проиграла албанкам 1:2.

На 27-й минуте счет открыла Рефьона Луари.

На третьей минуте компенсированного времени счет сравняла Айелет Коэн.

Через 4 минуты победный гол забила Гури Мехметай.

В первом туре израильтянки сыграли вничью со сборной Косово 1:1.

Положение после двух туров. Косово 4 очка, Косово 3, Израиль 1.