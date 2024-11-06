Сенсации Лиги чемпионов. "Реал" проиграл "Милану", "Манчестер Сити" - "Спортингу"
Состоялись матчи четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов. "Милан" на выезде победил мадридский "Реал" 3:1.
ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - Жирона (Испания) 4:0
Гости остались в меньшинстве на 55-й минуте. При счете 2:0 был удален Арнау Мартинес.
Слован (Братислава, Словакия) - Динамо (Загреб, Хорватия) 1:4
Болонья (Италия) - Монако (Франция) 0:1
Боруссия (Дортмунд, Германия) - Штурм (Грац, Австрия) 1:0
Победный гол на 85-й минуте забил Донни Мален.
Селтик (Глазго, Швейцария) - Лейпциг (Германия) 3:1
Лилль )Франция) - Ювентус (Италия) 1:1
Ливерпуль (Англия) - Байер (Леверкузен, Германия) 4:0
На 60-й минуте счет был 0:0. Три мяча забил Луис Диас, один - Коди Гакпо.
Спортинг (Лиссабон, Португалия) - Манчестер Сити (Англия) 4:1
Три гола забил Виктор Дьекереш.
Реал (Мадрид, Испания) - Милан (Италия) 1:3