Сенсации Лиги чемпионов. "Реал" проиграл "Милану", "Манчестер Сити" - "Спортингу"

Состоялись матчи четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов. "Милан" на выезде победил мадридский "Реал" 3:1.

ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - Жирона (Испания) 4:0

Гости остались в меньшинстве на 55-й минуте. При счете 2:0 был удален Арнау Мартинес.

Слован (Братислава, Словакия) - Динамо (Загреб, Хорватия) 1:4

Болонья (Италия) - Монако (Франция) 0:1

Боруссия (Дортмунд, Германия) - Штурм (Грац, Австрия) 1:0

Победный гол на 85-й минуте забил Донни Мален.

Селтик (Глазго, Швейцария) - Лейпциг (Германия) 3:1

Лилль )Франция) - Ювентус (Италия) 1:1

Ливерпуль (Англия) - Байер (Леверкузен, Германия) 4:0

На 60-й минуте счет был 0:0. Три мяча забил Луис Диас, один - Коди Гакпо.

Спортинг (Лиссабон, Португалия) - Манчестер Сити (Англия) 4:1

Три гола забил Виктор Дьекереш.

Реал (Мадрид, Испания) - Милан (Италия) 1:3