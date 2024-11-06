x
06 ноября 2024
|
последняя новость: 10:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 ноября 2024
|
06 ноября 2024
|
последняя новость: 10:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Израиля по футболу. "Бейтар" проиграл "Бней Сахнину"

время публикации: 06 ноября 2024 г., 09:28 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 09:28
Чемпионат Израиля по футболу. "Бейтар" проиграл "Бней Сахнину"
AP Photo/Manu Fernandez

В перенесенном матче седьмого тура чемпионата Израиля по футболу столичный "Бейтар" проиграл "Бней Сахнину" 1:2.

Матч проходил в Акко.

В случае победы "Бейтар" становился единоличным лидером.

На данный момент в Лиге Аль лидируют три команды, набравшие по 19 очков: тель-авивский и хайфский "Маккаби" и "Бейтар".

На 12-й минуте после подачи углового Константинос Сотириу открыл счет 1:0.

"Бейтар" бросился отыгрываться, но отлично сыграл хозяев Мохамад Абу Нил, совершивший несколько впечатляющих сэйвов.

На 54-й минуте 20-летний Мэтью Аним Куджо (летом перешел из "Данди Юнайтед") удвоил преимущество "Бней Сахнина".

Через 3 минуты Майрон Джордж сократил отставание 2:1.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 ноября 2024

Сенсация Лиги чемпионов. "Милан" победил в Мадриде
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 ноября 2024

Два гола в компенсированное время. Израильтянки проиграли сборной Албании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 ноября 2024

Сенсации Лиги чемпионов. "Реал" проиграл "Милану", "Манчестер Сити" - "Спортингу"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 ноября 2024

Чемпионата Италии. Дубль Лукмана. "Аталанта" в гостях разгромила лидера