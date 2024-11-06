Чемпионат Израиля по футболу. "Бейтар" проиграл "Бней Сахнину"

В перенесенном матче седьмого тура чемпионата Израиля по футболу столичный "Бейтар" проиграл "Бней Сахнину" 1:2.

Матч проходил в Акко.

В случае победы "Бейтар" становился единоличным лидером.

На данный момент в Лиге Аль лидируют три команды, набравшие по 19 очков: тель-авивский и хайфский "Маккаби" и "Бейтар".

На 12-й минуте после подачи углового Константинос Сотириу открыл счет 1:0.

"Бейтар" бросился отыгрываться, но отлично сыграл хозяев Мохамад Абу Нил, совершивший несколько впечатляющих сэйвов.

На 54-й минуте 20-летний Мэтью Аним Куджо (летом перешел из "Данди Юнайтед") удвоил преимущество "Бней Сахнина".

Через 3 минуты Майрон Джордж сократил отставание 2:1.