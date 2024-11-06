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Сенсация Лиги чемпионов. "Милан" победил в Мадриде

время публикации: 06 ноября 2024 г., 08:45 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 08:45
Сенсация Лиги чемпионов. "Милан" победил в Мадриде
AP Photo/Manu Fernandez

В матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов "Милан" в гостях победил мадридский "Реал" 3:1.

"Королевский клуб" потерпел второе поражение подряд на своем поле.

Статистическое преимущество у "Реала" (57% владения мячом, 23:14 по ударам, 10:9 по точным ударам, 8:5 по угловым).

На 12-й минуте после подачи углового Малик Тиав головой отправил мяч под перекладину 0:1.

Через минуту Мбаппе обыграл Тиава, ворвался в штрафную и нанес сильный удар. Меньян мяч парировал. Винисиус Жуниор пытался эффектно добить мяч. Не получилось. На 23-й минуте Винисиус Жуниор реализовал пенальти 1:1.

На 31-й минуте после подачи углового опасно пробил Рейндерс. Лунин спас "Реал", отразив мяч. летевший в "шестерку". На 39-й минуте Рафаэл Леау получил мяч в штрафной и пробил с разворота. Лунин мяч парировал. Альваро Мората добил мяч в сетку 1:2.

На 43-й минуте хозяева провели скоростную контратаку. Мбаппе убежал от защитника и нанес удар. Меньян отразил мяч на угловой.

На 52-й минуте Лунин парировал мяч после удара головой Эмерсона. На 69-й минуте гости подали угловой. Мяч попал в Васкеса. а затем в штангу. На 73-й минуте Леау прострелил. Рейндерс оказался один перед вратарем и отправил мяч в сетку 1:3.

На 76-й минуте Мбаппе опасно пробил. Меньян отразил мяч, летевший в нижний угол.

На 81-й минуте Рюдигер забил. Гол "Реала" отменен из-за офсайда.

На 88-й минуте Тео Эрнандес навесил. Лофтус-Чик бил с близкого расстояния. Лунин мяч парировал.

На первой минуте компенсированного времени Винисиус Жуниор ушел от опекуна и нанес удар головой с близкого расстояния. Меньян выручил.

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