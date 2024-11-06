Лига чемпионов. "Апоэль" победил боснийцев

В матче четвертого тура Лиги чемпионов ФИБА холонский "Апоэль" в гостях обыграл боснийский клуб "Игокеа" (Александровац) 86:79.

"Апоэль" победил в двух матчах из четырех.

После 10 минут 27:26 в пользу боснийцев, 20 -42:39.

Гости "взяли игру под контроль" в третьей четверти. После 30 минут 63:57.

Лучшие игроки матча: баскетболисты "Апоэля" Маркус Бингем (20 + 8 подборов) и Йоав Зив (19 + 4 подбора).