Лига чемпионов. "Апоэль" победил боснийцев
время публикации: 06 ноября 2024 г., 22:29 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 22:29
В матче четвертого тура Лиги чемпионов ФИБА холонский "Апоэль" в гостях обыграл боснийский клуб "Игокеа" (Александровац) 86:79.
"Апоэль" победил в двух матчах из четырех.
После 10 минут 27:26 в пользу боснийцев, 20 -42:39.
Гости "взяли игру под контроль" в третьей четверти. После 30 минут 63:57.
Лучшие игроки матча: баскетболисты "Апоэля" Маркус Бингем (20 + 8 подборов) и Йоав Зив (19 + 4 подбора).
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