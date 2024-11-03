НБА. Дени Авдия набрал 13 очков. "Портленд" проиграл "Финиксу"
время публикации: 03 ноября 2024 г., 07:42 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 07:42
В матче регулярного чемпионата НБА "Портлденд Трэйл Блэйзерс" проиграл в гостях "Финикс Санз" 97:103.
Команда из Аризоны была явням фаворитом матча.
Гости выиграли первую половину матча 47:43.
В третьей четверти "Финикс" сокрушил противника 87: 65.
Самый результативный игрок матча - защитник хозяев Девин Букер (28 + 9 подборов + 9 передач).
Израильский нападающий "Портленда" Дени Авдия отыграл 32 минуты 19 секунд (13 + 6 подборов + 2 передачи + 2 перехвата).
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