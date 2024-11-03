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НБА. "Кливленд" и "Оклахома-Сити" без поражений. "Юта" без побед. "Трипл-дабл" Сабониса

время публикации: 03 ноября 2024 г., 10:38 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 10:38
НБА. "Кливленд" и "Оклахома-Сити" без поражений.
AP Photo/Mark J. Terrill

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" одолел "Милуоки" 114:113. "Сан-Антонио" победил "Миннесоту" 113:103.

Шарлотт Хорнетс - Бостон Селтикс 103:113

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "шершней" Ламело Болл, набравший 36 очков, сделавший 4 подбора и 6 передач.

Филадельфия Сиксерз - Мемфис Гризлиз 107:124

Торонто Рэпторз - Сакраменто Кингз 131:128 (овертайм)

Домантас Сабонис (Сакраменто) сделал второй "трипл-дабл" в последних пяти матчах (пятый "дабл-дабл" подряд) (17 + 20 подборов + 10 передач).

Хьюстон Рокитс - Голден Стэйт Уорриорз 121:127 (овертайм)

В овертайме "воины" победили 8:2.

Третью и четвертую четверти "Хьюстон" выиграл 76:48.

Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерз 113:114

"Милуоки" потерпел пятое поражение подряд.

"Кливленд" победил во всех семи матчах сезона.

Лидеры "Милуоки" провели потрясающий матч. Дэмиан Лиллард (41 + 4 подбора + 9 передач). Яннис Адетокунбо (34 + 16 подборов + 9 передач). Лиллард забросил 10 трехочковых из 15.

Сан-Антонио Сперз - Миннесота Тимбервулвз 113:103

Вашингтон Уизардс - Майами Хит 98:118

Игра прошла в Мексике.

Центровой "Майами" Бам Адебайо сделал "дабл-дабл" (32 + 14 подборов).

Денвер Наггетс - Юта Джаз 129:103

"Юта" проиграла во всех шести матчах сезона.

Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал "дабл-дабл" (27 + 16 подборов + 9 передач).

Лос-Анджелос Клипперс - Оклахома-Сити Тендер 92:105

"Тендер" победил во всех матчах в этом сезоне.

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