Еврокубок. "Апоэль" проиграл в Турции
время публикации: 06 ноября 2024 г., 06:46 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 06:46
В матче седьмого тура группового этапа Еврокубка тель-авивский "Апоэль" проиграл в Стамбуле "Бехчешир Коледи" 82:90.
После 10 минут впереди хозяева 22:20.
Первую половину матча выиграл "Апоэль" 44:38.
После 30 минут выигрывают турки 68:64.
Самый результативный игрок матча - защитник хозяев Семус Хазер (12 июля перешел из "Фенербахче")(23 + 3 подбора + 4 передачи + 2 перехвата).
Лучший в составе "Апоэля" Патрик Беверли, в прошлом сезоне выступавший за "Милуоки Бакс" (18 + 5 подборов + 8 передач).
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