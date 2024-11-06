Еврокубок. "Апоэль" разгромил "Венецию"
время публикации: 06 ноября 2024 г., 22:17 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 22:21
В матче седьмого тура группового этапа Еврокубка столичный "Апоэль" разгромил "Венецию" 94:66.
"Апоэль" одержал пять побед в семи матчах и занимает второе место в группе. Лидирует "Валенсия" победившая во всех шести играх.
После 10 минут 24:20, 20 - 47:29, 30 - 69:51.
Самый результативный игрок матча - канадский форвард "Венеции" Кайл Уилтджер (ранее выступал за "Хьюстон Рокитс" и "Олимпиакс"), набравший 18 очков.
Лучшие в составе победителей: Ноам Доврат (17 + 4 передачи) и Хадин Кэррингтон (16 + 4 передачи).
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