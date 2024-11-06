Лига чемпионов. Победы "Брюгге" и "Шахтера"
время публикации: 06 ноября 2024 г., 22:00 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 22:00
Состоялись матчи четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов. Донецкий "Шахтер" победил "Янг Бойз" 2:1.
Брюгге (Бельгия) - Астон Вилла (Бирмингем, Англия) 1:0
Шахтер (Донецк, Украина) - Янг Бойз (Берн, Швейцария) 2:1
На 27-й минуте Кастриот Имери открыл счет 0:1.
"Горняки" ответили точными ударами Александра Зубкова и Георгия Судакова в первом тайме.
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