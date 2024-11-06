Сюрприз Лиги чемпионов. "Ювентус" не смог обыграть "Лилль"

В матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов "Ювентус" в гостях свграл вничью с "Лиллем" 1:1.

В целом (и особенно во втором тайме) у "Ювентуса" значительное территориальное преимущество (66% владения мячом). Соперники нанесли по три точных удара.

На 25-й минуте туринцы забили. Гол не засчитан - офсайд у Влаховича.

На 27-й минуте Джонатан Дэвид вышел один на один и открыл счет 1:0.

На 34-й минуте гости могли отыграться. Влахович метров с 10 пробил. Шевалье парировал мяч, летевший в "девятку". На 42-й минуте туринцы забили. Гол отменен из-за офсайда у Йылдыза. Оба отмененных гола забил Коопмейнерс.

На 60-й минуте Влахович реализовал пенальти 1:1.