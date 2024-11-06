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Сюрприз Лиги чемпионов. "Ювентус" не смог обыграть "Лилль"

время публикации: 06 ноября 2024 г., 12:19 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 12:19
Сюрприз Лиги чемпионов. "Ювентус" не смог обыграть "Лилль"
AP Photo/Manu Fernandez

В матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов "Ювентус" в гостях свграл вничью с "Лиллем" 1:1.

В целом (и особенно во втором тайме) у "Ювентуса" значительное территориальное преимущество (66% владения мячом). Соперники нанесли по три точных удара.

На 25-й минуте туринцы забили. Гол не засчитан - офсайд у Влаховича.

На 27-й минуте Джонатан Дэвид вышел один на один и открыл счет 1:0.

На 34-й минуте гости могли отыграться. Влахович метров с 10 пробил. Шевалье парировал мяч, летевший в "девятку". На 42-й минуте туринцы забили. Гол отменен из-за офсайда у Йылдыза. Оба отмененных гола забил Коопмейнерс.

На 60-й минуте Влахович реализовал пенальти 1:1.

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