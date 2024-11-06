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Сенсация Лиги чемпионов. "Селтик" обыграл "Лейпциг"

время публикации: 06 ноября 2024 г., 11:25 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 11:25
Сенсация Лиги чемпионов. "Селтик" обыграл "Лейпциг"
AP Photo/Martin Meissner

В матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов "Селтик" сенсационно победил "Лейпциг" 3:1.

Немецкий клуб считался явным фаворитом матча.

"Лейпциг" на правах фаворита очень мощно начал матч. На 22-й минуте Опенда с линии штрафной нанес опасный удар. Шмейхель отразил мяч, летевший в нижний угол. Через минуту после навеса с углового Кристоф Баумгартнер открыл счет 0:1.

На 26-й минуте немцы едва не забили второй гол после углового. Орбан пробил головой. Мяч пролетел рядом со штангой.

Спас шотландцев немец. Более того, воспитанник юниорский команды "Лейпцига" (после этого он поиграл за молодежные составы "Аякса" и "Баварии") Николас Геррит Кюн. На 35-й минуте он нанес обводящий удар. Мяч от штанги отскочил в сетку 1:1.

Через минуту хозяева могли забить. Кюн вывел Маэду один на один, но тот пробил неточно.

На последних секундах первого тайма Кюн с линии вратарской отправил мяч в сетку 2:1.

На 64-й минуте гости могли сравнять счет. Шешко нанес удар метров с 30. Шмейхель парировал мяч, летевший "под штангу". На 70-й минуте Баумгартнер послал мяч в ближнюю "шестерку". Голкипер выручил.

На 72-й минуте Джонсон прострелил. Гулачи ошибся, прерывая прострел. Рео Хататэ добил мяч в сетку 3:1. На пятой минуте компенсированного времени хозяева забили. Гол отменен из-за офсайда.

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