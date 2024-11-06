Лига чемпионов. Рубен Аморим эффектно попрощался со "Спортингом" и приветствовал Манчестер

В матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионом "Спортинг" (Лиссабон) сенсационно разгромил "Манчестер Сити" 4:1.

Это был последний домашний матч "львов" под руководством Рубена Аморима, который 11 ноября возглавит "Манчестер Юнайтед".

В первом тайме гости владели большим преимуществом. Но в начале второго тайма "Спортинг" сделал серьезную заявку на победу, а затем сумел добиться важной победы.

На 4-й минуте Фоден отобрал мяч у Мориты, ворвался в штрафную и сильно пробил 0:1.

На 8-й минуте хозяева могли отыграться. Дьекереш вышел один на один и попытался перебросить мяч через вратаря. Эдерсон справился.

На 9-й минуте Холанн нанес обводящий удар. Франко Исраэль мяч парировал. На 28-й минуте Холанн перебросил мяч через вратаря. Дьекереш вынес мяч "с ленточки".

На 38-й минуте Дьекереш проскочил между двумя защитниками, вышел один на один и перебросил мяч через вратаря 1:1.

Менее 20 секунд понадобилось "львам" во втором тайме, чтобы выйти вперед. Максимилиано Араухо (27 августа перешел из мексиканской "Толуки") нанес сильный удар 2:1. Через 3 минуты Виктор Дьекереш реализовал пенальти 3:1.

На 69-й минуте гости не реализовали пенальти. Мяч после удара Холанна попал в перекладину.

На 80-й минуте Дьекереш реализовал пенальти 4:1.