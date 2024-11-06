Лига чемпионов. Первый хет-трик Диаса. "Ливерпуль" разгромил "Байер"

В матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" разгромил "Байер" (Леверкузен) 4:0.

Луис Диас впервые в карьере забил три гола в одном матче.

В первом тайме опасных моментов не было. После перерыва хозяева ужесточили прессинг, заиграли быстрее и агрессивнее, что дало результаты в последние полчаса игры.

На 44-й минуте гости забили, но гол не засчитан. Фримпонг подыграл себе рукой.

На 61-й минуте Джонс вывел Луиса Диаса один на один. Форвард красиво перебросил мяч через вратаря 1:0. Через 2 минуты Мохамед Салах навесил во вратарскую. Коди Гакпо нанес удар головой 2:0.

На 67-й минуте гости подали угловой. Виктор Бонифейс нанес удар головой. Мяч пролетел рядом с "девяткой".

На 83-й минуте Салах навесил. Диас в борьбе с защитником отправил мяч мимо вратаря 3:0. На второй минуте компенсированного времени Нуньес совершил сольный проход, ворвался в штрафную и пробил. Мяч попал в защитника. Диас добил мяч в сетку 4:0.