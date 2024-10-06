Сенсация чемпионата Италии. "Ювентус" впервые в сезоне пропустил и не смог обыграть "Кальяри"

В матче седьмого тура чемпионата Италии "Ювентус" не смог обыграть "Кальяри" 1:1. Туринцы на 3 очка отстают от лидирующего "Наполи".

В этом матче "Ювентус" впервые пропустил в матче Серии А в этом сезоне.

"Ювентус": Ди Грегорио, Камбьязо, Калулу, Гатти, Савона (Данило, 70), Локателли (Маккенни, 62), Тюрам (Дуглас Луис, 62), Копмейнерс (Фаджоли, 46), Мбангула (Йылдыз, 77), Франсишку Консейсау, Влахович.

"Кальяри": Скуффет, Оберт, Луперто, Мина, Дзаппа, Макумбу (Марин, 65), Адопо (Дейола, 77), Ауджелло (Лувумбу, 57), Дзортеа (Мутандва, 76), Виола (Гаэтано, 57), Пикколи.

У "Ювентуса" громадное преимущество (74% владения мячом, 20:9 по ударам, 8:2 по точным ударам, 8:3 по угловым).

На 15-й минуте Душан Влахович реализовал пенальти 1:0. Через минуту туринцы могли удвоить преимущество. Коопмейнерс метров с 15 пробил чуть выше ворот. На 22-й минуте Консейсау сместился с фланга в центр и метров с 16 пробил в дальний нижний угол. Скуффет выручил.

На 27-й минуте Влахович делает передачу в штрафную. Коопмейнерс метров с 10 нанес удар. Вратарь перевел мяч на угловой.

На 49-й минуте Консейсау прошел по флангу, обыграл троих, смесился в штрафную и прострелил. Влахович метров с пяти пробил мимо.

Первый опасный момент гости создали на 68-й минуте. Пикколи пробил немного неточно.

На 73-й минуте Фаджоли делает опасную передачу в штрафную. Влахович бьет. Скуффет выручил. На 78-й минуте Дуглас Луис нанес дальний удар. Вратарь мяч парировал. Влахович опередил всех, но не попал в ворота.

На 88-й минуте Резван Марин реализовал пенальти 1:1.

На 89-й минуте Оберт толкнул Франсишку Консейсау. Португалец требовал пенальти, но получил вторую желтую карточку за симуляцию.

На шестой минуте компенсированного времени островитяне едва не вырвали победу. Мяч после удара Оберта попал в штангу.