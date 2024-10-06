Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил и установил мировой рекорд
время публикации: 06 октября 2024 г., 12:12 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 12:12
В матче шестого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" разгромил команду "Аль-Оруба" 3:0.
На 17-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти и установил мировой рекорд.
Он стал первым футболистом, забившим голы в 600 разных матчах на высшем уровне.
Лионель Месси забил в 556 матчах. Ромарио - в 479, Пеле - в 456, утверждает сайт Международной федерации футбольной истории и статистики.
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