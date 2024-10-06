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Хет-трики Тюрама и Ретеги. Гол 17-летнего Эхатора. Результаты матчей чемпионата Италии

время публикации: 06 октября 2024 г., 09:56 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 09:56
Все голы в ворота гостей забил Маркус Тюрам
AP Photo/Antonio Calanni

Состоялись матчи седьмого тура чемпионата Италии. "Аталанта" разгромила "Дженоа" 5:1. "Интер" победил "Торино" 3:2.

Удинезе - Лечче 1:0

Аталанта (Бергамо) - Дженоа 5:1

Три мяча забил Матео Ретеги. По разу отличились Эдерсон и Мартен де Рон.

На 83-й минуте при счете 5:0 гол забил 17-летний Джефф Эхатор.

Интер (Милан) - Торино 3:2

Все голы в ворота гостей забил Маркус Тюрам.

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