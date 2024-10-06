Футбол. Защитник "Реала" Дани Карвахаль выбыл на несколько месяцев

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль сообщил в инстаграме, что получил тяжелую травму крестообразной связки колена и ему предстоит операция.

Футболист написал, что вернется в строй через несколько месяцев.

Испанские СМИ сообщали, что Дани Карвахаль может выбыть до конца сезона.

Дани Карвахаль получил травму в конце матча, в котором "реал" победил "Вильярреал" 2:0. Его унесли с поля на носилках.