Футбол. Защитник "Реала" Дани Карвахаль выбыл на несколько месяцев
время публикации: 06 октября 2024 г., 10:57 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 10:57
Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль сообщил в инстаграме, что получил тяжелую травму крестообразной связки колена и ему предстоит операция.
Футболист написал, что вернется в строй через несколько месяцев.
Испанские СМИ сообщали, что Дани Карвахаль может выбыть до конца сезона.
Дани Карвахаль получил травму в конце матча, в котором "реал" победил "Вильярреал" 2:0. Его унесли с поля на носилках.
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