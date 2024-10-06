x
06 октября 2024
|
последняя новость: 09:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 октября 2024
|
06 октября 2024
|
последняя новость: 09:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Англии. Не реализованный пенальти. "Ньюкасл" не смог победить в Ливерпуле

время публикации: 06 октября 2024 г., 07:41 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 07:41
Чемпионат Англии. Не реализованный пенальти. "Ньюкасл" не смог победить в Ливерпуле
AP Photo/Dave Shopland

В матче седьмого тура чемпионата Англии "Эвертон" и "Ньюкасл" сыграли вничью 0:0.

"Эвертон": Пикфорд, Янг, Кин, Тарковски, Гарнер, Мангаля (Гуйе, 57), Дукуре, Ндиай, Макнил, Харрисон (Ироэгбунам, 68), Кэлверт-Льюин.

"Ньюкасл": Поуп, Холл, Берн, Шер, Триппьер (Ливраменто, 71), Бруно Гимараэс, Тонали (Лонгстафф, 71), Жоэлинтон, Барнс (Альмирон, 62), Мерфи (Уиллок, 69), Гордон.

У гостей значительное преимущество (67% владения мячом, 14:8 по ударам, 3:2 по точным ударам, 10:0 по угловым).

На 18-й минуте забили хозяева. Гол Дукуре не засчитан - офсайд.

На 35-й минуте гости не реализовали пенальти. Воспитанник "Эвертона" Энтони Гордон (он перешел из "Эвертона" в "Ньюкасл" в январе 2023 года) не сумел переиграть Пикфорда.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 октября 2024

Достижение "Эспааньола". Победа "Реала". Подвиг "Сельты". Результаты матчей чемпионата Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 октября 2024

Дубль Дамашкана. Победы "Маккаби". Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 октября 2024

Победы "Арсенала" и "Манчестер Сити". Веселье в Брентфорде. Результаты матчей чемпионата Англии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 октября 2024

"Боруссия" сенсационно проиграла в Берлине. Результаты матчей чемпионата Германии