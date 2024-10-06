Чемпионат Англии. Не реализованный пенальти. "Ньюкасл" не смог победить в Ливерпуле

В матче седьмого тура чемпионата Англии "Эвертон" и "Ньюкасл" сыграли вничью 0:0.

"Эвертон": Пикфорд, Янг, Кин, Тарковски, Гарнер, Мангаля (Гуйе, 57), Дукуре, Ндиай, Макнил, Харрисон (Ироэгбунам, 68), Кэлверт-Льюин.

"Ньюкасл": Поуп, Холл, Берн, Шер, Триппьер (Ливраменто, 71), Бруно Гимараэс, Тонали (Лонгстафф, 71), Жоэлинтон, Барнс (Альмирон, 62), Мерфи (Уиллок, 69), Гордон.

У гостей значительное преимущество (67% владения мячом, 14:8 по ударам, 3:2 по точным ударам, 10:0 по угловым).

На 18-й минуте забили хозяева. Гол Дукуре не засчитан - офсайд.

На 35-й минуте гости не реализовали пенальти. Воспитанник "Эвертона" Энтони Гордон (он перешел из "Эвертона" в "Ньюкасл" в январе 2023 года) не сумел переиграть Пикфорда.