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Достижение "Эспааньола". Победа "Реала". Подвиг "Сельты". Результаты матчей чемпионата Испании

время публикации: 06 октября 2024 г., 06:56 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 07:05
Мадридский "Реал" победил "Вильярреал" 2:0
AP Photo/Bernat Armangue

Состоялись матчи девятого тура чемпионата Испании. Мадридский "Реал" победил "Вильярреал" 2:0.

Эспаньол (Барселона) - Мальорка 2:1

"Эспаньол" одержал 1000-ю победу в Ла Лиге. По этому показателю лидирует "Реал" - 1825 побед.

Хетафе - Осасуна (Памплона) 1:1

Лас-Пальмас - Сельта (Виго) 0:1

Островитяне более получаса играли "11 на 9", но все равно проиграли.

Победный гол на 27-й минуте забил Борха Иглесиаас.

На 54-й минуте вторую желтую карточку получил арендованный у "Лейпцига" Илайш Мориба. Через 2 минуты - Яго Аспас.

Вальядолид - Райо Вальекано 1:2

На 57-й минуте хозяева вели в счете.

Два гола в ворота "Вальядолида" забил бывший форвард молодежной команды мадридского "Реала" Хорхе де Фрутос (в 2019 году он играл за "Вальядолид" на правах аренды).

Реал (Мадрид) - Вильярреал 2:0

Ворота хозяев защищал украинец Андрей Лунин.

На 14-й минуте после подачи углового Федерико Вальверде из-за пределов штрафной пробил в дальний нижний угол 1:0.

Гости могли отыграться через 2 минуты. Мяч после удара Николя Пепе попал в перекладину.

На 38-й минуте Мбаппе вышел один на один, но не сумел переиграть вратаря. На 73-й минуте Винисиус Жуниор нанес удар метров с 25 2:0.

В компенсированное время получил травму Дани Карвахаль.

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