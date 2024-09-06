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Победы сборных Ирана, Ирака и Узбекистана. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

время публикации: 06 сентября 2024 г., 08:08 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 08:15
Победы сборных Ирана, Ирака и Узбекистана. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
AP Photo/Thanassis Stavrakis

Состоялись матчи первого тура третьего азиатского отборочного этапа чемпионата мира 2026 года. Иранцы победили команду Кыргызстана 1:0. Сборная Узбекистана обыграла команду КНДР 1:0.

Узбекистан - КНДР 1:0

Победный гол на 20-й минуте забил бывший форвард "Пахтакора" и "Аль-Нассра" Джалолиддин Машарипов (Эстегляль, Иран).

Иран - Кыргызстан 1:0

Победный гол на 34-й минуте забил Мехди Тареми (21 июля перешел из "Порту" в миланский "Интер").

Катар - ОАЭ 1:3

Ирак - Оман 1:0

Иордания - Кувейт 1:1

Саудовская Аравия - Индонезия 1:1

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