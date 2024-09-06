Победный гол Криштиану Роналду. Результаты матчей Лиги наций

Состоялись матчи первого тура Лиги наций УЕФА. Португальцы победили хорватов 2:1. Поляки обыграли сборную Шотландии 3:2.

Португалия - Хорватия 2:1 (Лига А, группа 1)

Диогу Далот забил в свои ворота и в чужие.

Победный гол забил Криштиану Роналду.

Шотландия - Польша 2:3 (Лига А, группа 1)

После первого тайма поляки вели в счете 2:0.

На 76-й минуте хозяева отыгрались.

На седьмой минуте компенсированного времени Никола Залевски реализовал пенальти 2:3.

Азербайджан - Швеция 1:3 (Лига С, группа 1)

На 65-й минуте счет был 0:0.

Первые два гола в ворота хозяев забил Александр Исак (Ньюкасл).

Эстония - Словакия 0:1 (Лига С, группа 1)

Победный гол на 70-й минуте забил Томаш Суслов (Верона).

Сан-Марино - Лихтенштейн 1:0 (Лига D, группа 1)

Дания - Швейцария 2:0 (Лига А, группа 4)

Швейцарцы заканчивали матч вдевятером. На 52-й минуте удален Нико Эльведи (Боруссия, Менхенгладбах), на 87 - Гранит Джака (Байер, Леверкузен).

На 82-й минуте счет открыл Патрик Доргу (Лечче). На второй минуте компенсированного времени отличился Пьер-Эмиль Хейберг (в этом сезоне арендован "Марселем" у "Тоттенхэма").

Две результативные передачи отдал Андреас Сков Ольсен (Брюгге).

Сербия - Испания 0:0 (Лига А, группа 4)

Беларусь - Болгария 0:0 (Лига С, группа 3)

На 72-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник сборной Болгарии Филипп Крастев (Зволле, Нидерланды).

Северная Ирландия - Люксембург 2:0