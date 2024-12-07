Пять очков братьев Хьюз. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" обыграл "Сиэтл" 3:2.
Нью-Джерси Дэвилз - Сиэтл Кракен 3:2
"Нью-Джерси" дважды отыгрывался.
Еврейский нападающий "дьяволов" Джек Хьюз сделал две результативные передачи. Его брат защитник Люк Хьюз забросил одну шайбу.
Торонто Мейпл Лифс - Вашингтон Кэпиталз 1:3
Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 22 минуты. Показатель +1.
Нью-Йорк Рейнджерс - Питтсбург Пингвинз 4:2
"Пингвины" вели в счете 1:0. На 50-й минуте ничья 2:2.
По 3 очка набрали Артемий Панарин (2 + 1) и Винсент Трочек (1 + 2).
Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс отыграл 25 минут 26 секунд. Показатель +1.
Анахайм Дакс - Миннесота Уайлд 1:5
По 3 очка набрали Мэтью Болди (1 + 2), Кирилл Капризов (1 + 2) и Марко Росси (2 + 1).
Ванкувер Кэнакс - Коламбус Блю Джекетс 5:2
После первого периода гости вели в счете 2:0.
Две результативные передачи сделал еврейский защитник "Кэнакс" Квинн Хьюз.
Две шайбы забросил швейцарский форвард "Ванкувера" Пьюс Сутер.
Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 8 минут. Показатель 0.
Вегас Голден Найтс - Даллас Старз 3:2