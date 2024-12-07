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Спорт

Пять очков братьев Хьюз. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
Знаменитые спортсмены
НХЛ
время публикации: 07 декабря 2024 г., 15:17 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 15:26
Пять очков братьев Хьюз. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Stefan Jeremiah

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" обыграл "Сиэтл" 3:2.

Нью-Джерси Дэвилз - Сиэтл Кракен 3:2

"Нью-Джерси" дважды отыгрывался.

Еврейский нападающий "дьяволов" Джек Хьюз сделал две результативные передачи. Его брат защитник Люк Хьюз забросил одну шайбу.

Торонто Мейпл Лифс - Вашингтон Кэпиталз 1:3

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 22 минуты. Показатель +1.

Нью-Йорк Рейнджерс - Питтсбург Пингвинз 4:2

"Пингвины" вели в счете 1:0. На 50-й минуте ничья 2:2.

По 3 очка набрали Артемий Панарин (2 + 1) и Винсент Трочек (1 + 2).

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс отыграл 25 минут 26 секунд. Показатель +1.

Анахайм Дакс - Миннесота Уайлд 1:5

По 3 очка набрали Мэтью Болди (1 + 2), Кирилл Капризов (1 + 2) и Марко Росси (2 + 1).

Ванкувер Кэнакс - Коламбус Блю Джекетс 5:2

После первого периода гости вели в счете 2:0.

Две результативные передачи сделал еврейский защитник "Кэнакс" Квинн Хьюз.

Две шайбы забросил швейцарский форвард "Ванкувера" Пьюс Сутер.

Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 8 минут. Показатель 0.

Вегас Голден Найтс - Даллас Старз 3:2

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