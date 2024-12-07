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Спорт

Форвард "Вест Хэма" попал в больницу после ДТП

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 07 декабря 2024 г., 20:42 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 20:42
Форвард "Вест Хэма" попал в больницу после ДТП
AP Photo/Dave Shopland

Нападающий "Вест Хэма" Майкл Антонио попал в серьезное ДТП в Эссексе.

В социальных сетях была опубликована фотография разбитого автомобиля "Феррари", принадлежащего футболисту.

СМИ сообщали, что Майкл Антонио был доставлен в больницу на вертолете.

В заявлении лондонского клуба говорится, что футболист в сознании. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Майкл Антонио выступает за "Вест Хэм" с 2015 года.

Спорт
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