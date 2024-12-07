Форвард "Вест Хэма" попал в больницу после ДТП
время публикации: 07 декабря 2024 г., 20:42 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 20:42
Нападающий "Вест Хэма" Майкл Антонио попал в серьезное ДТП в Эссексе.
В социальных сетях была опубликована фотография разбитого автомобиля "Феррари", принадлежащего футболисту.
СМИ сообщали, что Майкл Антонио был доставлен в больницу на вертолете.
В заявлении лондонского клуба говорится, что футболист в сознании. Врачи оценивают его состояние как стабильное.
Майкл Антонио выступает за "Вест Хэм" с 2015 года.
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