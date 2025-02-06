"Евреям вход воспрещен". Скандал в болгарском футболе. "Левски" принес извинения

Фотография с презентации Георгия Костадинова. который недавно подписал контракт с "Левски" (София), вызвала скандал.

На фотографии Георгия Костадинова и Даниэля Боримирова (генерального директора клуба) на заднем плане видна надпись "Евреям вход воспрещен".

Фотография вызвала скандал в болгарских СМИ. С осуждением выступил представитель организации "Шалом", сообщает Sport5.

Клуб принес извинения, разъяснив, что табличка является частью музейной экспозиции клуба и относится ко времени Второй мировой войны.

Опорный полузащитник Георгий Костадинов в 2017-18 годах выступал за "Маккаби" (Хайфа).