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"Евреям вход воспрещен". Скандал в болгарском футболе. "Левски" принес извинения

Футбол
время публикации: 06 февраля 2025 г., 20:18 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 20:32
"Евреям вход воспрещен". Скандал в болгарском футболе. "Левски" принес извинения
AP Photo/Valentina Petrova

Фотография с презентации Георгия Костадинова. который недавно подписал контракт с "Левски" (София), вызвала скандал.

На фотографии Георгия Костадинова и Даниэля Боримирова (генерального директора клуба) на заднем плане видна надпись "Евреям вход воспрещен".

Фотография вызвала скандал в болгарских СМИ. С осуждением выступил представитель организации "Шалом", сообщает Sport5.

Клуб принес извинения, разъяснив, что табличка является частью музейной экспозиции клуба и относится ко времени Второй мировой войны.

Опорный полузащитник Георгий Костадинов в 2017-18 годах выступал за "Маккаби" (Хайфа).

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