Победный гол Ткачука. Достижение Марнера. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Колорадо" в гостях победил "Калгари" 4:2.

Тампа-Бей Лайтнинг - Оттава Сенаторз 5:1

"Тампа" второй раз победила "Оттаву" за последние три дня.

3 (1 + 2) очка набрал Брейден Пойнт.

Миннесота Уайлд - Каролина Хурикейнз 2:1

"Каролина" проиграла третий матч подряд. У команды очень плохо с реализацией большинства.

П броскам 38:24 в пользу "Каролины". Филип Густавссон совершил 37 сэйвов. Это его 63-я победа в составе "Миннесоты".

Сент-Луис Блюз - Флорида Пантерз 2:3

"Сент-Луис" вел в счете 1:0. После двух периодов ничья 2:2.

Победный гол за 12 секунд до окончания третьего периода забросил Мэттью Ткачук. Он в этом матче набрал 3 (2 +1) очка.

Защитник "Сент-Луиса" Райан Сутер сыграл 1499-й матч в НХЛ.

Калгари Флэймз - Колорадо Эвеланш 2:4

Три результативные передачи сделал Нейтан Маккиннон.

3 (2 + 1) очка набрал Мартин Нечас.

Сиэтл Кракен - Торонто Мейпл Лифс 1:3

Энтони Столарц вернулся после травмы и сделал 26 сэйвов. Голкипер "Торонто" получил травму 12 декабря в матче против "Анахаййма".

Митч Марнер стал четвертым игроком "Торонто", сделавшим 500 результативных передач. Ему понадобилось для этого 629 игр.

Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс 1:2 (овертайм)

Еврейский нападающий "Сан-Хосе" Люк Кунин отыграл 14 минут. Показатель 0.

Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман отыграл 27 минут. Показатель + 1.

На 33-й секунде овертайма Дрю О`Коннор реализовал буллит. Он стал вторым игроком "Кэнакс", реализовавшим буллит в овертайме.