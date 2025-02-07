Легендарный защитник мадридского "Реала" Марсело объявил о завершении карьеры футболиста.

В соцсетях он написал "Спасибо, футбол".

36-летний защитник выступал за клубы "Флуминенсе" (обладатель Кубка Либертадоес 2023 года), "Реал" (Мадрид) (шестикратный чемпион Испании, пятикрвтный победитель Лиги чемпионов), "Олимпиакос".

В составе сборной Бразилии он - участник двух чемпионатов мира, чемпион Кубка конфедераций 2013 года, бронзовый призер Пекинской олимпиады, серебряный - Лондонской.