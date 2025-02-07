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Спорт

Марсело объявил о завершении карьеры

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 07 февраля 2025 г., 13:44 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 13:44
Марсело объявил о завершении карьеры
AP Photo/Andrea Comas

Легендарный защитник мадридского "Реала" Марсело объявил о завершении карьеры футболиста.

В соцсетях он написал "Спасибо, футбол".

36-летний защитник выступал за клубы "Флуминенсе" (обладатель Кубка Либертадоес 2023 года), "Реал" (Мадрид) (шестикратный чемпион Испании, пятикрвтный победитель Лиги чемпионов), "Олимпиакос".

В составе сборной Бразилии он - участник двух чемпионатов мира, чемпион Кубка конфедераций 2013 года, бронзовый призер Пекинской олимпиады, серебряный - Лондонской.

Спорт
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