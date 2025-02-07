Гол Овечкина. Победный гол Чикрана. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" победил "Филадельфию" 4:3.

Коламбус Блю Джекетс - Юта 2:3 (овертайм)

По броскам 33:22 в пользу "Юты".

Еврейский защитник "Коламбуса" Джодан Харрис сделал результативную передачу.

Дилан Гинтер забил победный гол в овертайме во второй игре подряд.

Наставник "Юты" Андре Туриньи провел 300-й матч в НХЛ.

Нью-Джерси Дэвилз - Вегас Голден Найтс 1:3

По броскам 40:15 в пользу "Вегаса".

Еврейский нападающий "Нью-Джерси" Джек Хьюз отыграл 21 минуту. 4 минуты штрафа. Показатель -2. Его брат Люк Хьюз отыграл 20 минут. Показатель -3.

Джек Хьюз прервал серию из шести результативных игр (игр, в которых он набирал очки).

Филадельфия Флайерз - Вашингтон Кэпиталз 3:4

"Филадельфия" вела в счете 1:0 и 3:2 (после второго периода). "Летчики" проиграли седьмую игру из последних восьми.

Победный гол на 53-й минуте забил еврейский защитник Джейкоб Чикран. К этому он добавил результативную передачу.

Александр Овечкин забил 879-й гол в НХЛ. Иван Федотов - 180-й голкипер, которому Овечкин забивал в НХЛ.

Две шайбы забросил Матвей Мичков (Филадельфия).