"Ливерпуль" разгромил "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка Лиги

В финале Кубка Лиги встретятся "Ньюкасл" и "Ливерпуль". "Красные" в ответном матче разгромили "Тоттенхэм" 4:0.

В первом матче лондонцы победили 1:0.

"Ливерпуль" в 15-й раз вышел в финал Кубка Лиги (это рекорд).

"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли, Конате, ван Дейк (Куанса, 86), Робертсон, Гравенберх, Джонс (Мак Аллистер, 72), Салах (Эллиотт, 82), Собослай, Гакпо (Диас, 82), Нуньес (Жота, 72).

"Тоттенхэм": Кински, Грей, Данзо, Дэвис (Мур, 82), Спенс, Сарр (Бергвалл, 57), Биссума (Порро, 57), Бентанкур, Кулусевски, Ришарлисон (Тель, 45+1), Сон Хын Мин.

У "Ливерпуля" огромное преимущество (64% владения мячом, 26:5 по ударам, 10:0 по точным ударам, 14:4 по угловым). "Тоттенхэм" не нанес ни одного точного удара за матч.

На 31-й минуте гол забил Доминик Собослаи. Гол не засчитан - офсайд. На 34-й минуте хозяева перехватили мяч в центре поля. Мохамед Салах прострелил. Нуньес попытался пробить в падении через себя - не получилось. Зато Коди Гакпо отправил мяч в угол ворот 1:0.

На 44-й минуте Салах Нанес удар метров с 10. Мяч ударился о газон. Кински рукой перевел мяч в перекладину. На 51-й минуте Салах реализовал пенальти 2:0.

На 63-й минуте Гакпо пробил в дальний угол. Мяч попал в штангу. На 75-й минуте Гравенберх пробил издали. Штанга.

На 75-й минуте Собослаи вышел один на один и отправил мяч в нижний угол 3:0.

На 78-й минуте могли забить гости. Сон Хын мин обыграл защитника и пробил с острого угла. мяч угодил в перекладину.

На 80-й минуте после подачи углового ван Дейк отправил мяч головой в дальний угол 4:0.